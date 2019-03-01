У справі про підкуп виборців "Батьківщиною" фігурують 50 осіб

За словами глави МВС, в цих справах фігурують кілька народних депутатів

В деле о подкупе избирателей во время выборов-2019 в пользу партии "Батькивщина" фигурируют 50 человек, в том числе народных депутатов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина со ссылкой на TheБабель.

На вопрос журналиста: "Что происходит с Валерием Дубилем и Русланом Богданом, которых обвиняют в том, что они организовали подкуп избирателей?", Аваков заявил, что у МВД есть несколько заявлений, по которым продолжаются проверки.

По его словам, "в этих производствах вспоминают человек пятьдесят, в том числе и народных депутатов".

Также он добавил, что полиция открыла примерно одинаковое количество дел против БПП и "Батькивщины".

Напомним, вчера в Службе безопасности Украины заявили, что в ряде областей прошли десятки обысков по делу о вмешательстве России в выборы. Также уточнялось, что силовики разоблачили пирамиду по подкупу избирателей.

Позже РБК-Украина сообщало, что в организации этой пирамиды подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Отметим, в январе он стал заместителем главы партии "Батькивщина". Предполагалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.

Отметим, по данным СМИ, в этом деле фигурирует имя еще одного народного депутата от "Батькивщины" - Руслана Богдана.