У справі про обвал мосту в Генуї з'явилися ще 10 підозрюваних

Серед підозрюваних - технічні фахівці і менеджери компаній

В рамках расследования дела, связанного с обвалом моста в итальянской Генуе, которое произошло 14 августа 2018 года, полиция определила еще 10 подозреваемых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Сообщается, что среди подозреваемых - технические специалисты и менеджеры компаний Aspi и Spea, которые были причастны к обслуживанию моста.

Правоохранители провели обыски и изъяли документацию в офисах компаний Autostrade, Spea и в Utsa в Генуе, Милане, Болонье, Флоренции и Бари.

Напомним, в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны 14 августа частично обрушился мост.

В результате происшествия погибли 37 человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окрестностях из-за обвала моста. Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти. Он подчеркнул, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.

Кроме того, министр транспорта Италии Даниил Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.