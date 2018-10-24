У справі про збагачення судді ВГСУ вилучили і арештували документи на квартиру

Фото: суддя Вищого господарського суду Олена Яценко (sud .ua)

За версією НАБУ, суддя набула у власність активи у значному розмірі

Солом’янський районний суд Києва за клопотанням детектива НАБУ арештував документи на квартиру і машиномісце у справі про можливе незаконне збагачення судді Вищого господарського суду. Про це йдеться в ухвалі суду від 16 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як зазначається, у списку документів - копії витягів з реєстру нерухомості, оригінали актів передачі квартири, довідки про оплату квартири і машиномісця, оригінал договору про участь у Фонді фінансування будівництва машиномісця та ін.

За версією НАБУ, суддя набула у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доходами судді та її близьких осіб, які в подальшому були передані нею дочці, зятю, брату і діду.

"Інформацію до ЄРДР внесено 22 травня 2018 року за фактом можливого незаконного збагачення, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, і декларування недостовірної інформації суддею Вищого господарського суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, 1 жовтня на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у будівельної компанії ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка добровільно видала необхідні документи. У подальшому постановою детектива ці документи визнані речовими доказами.

За інформацією ЗМІ, йдеться про суддю Олену Яценко, яка бере участь у другому конкурсі до Верховного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 9 протоколів про адміністративні правопорушення, серед яких протокол стосовно судді Верховного суду України за результатами перевірки поданої ним декларації за 2015 рік.