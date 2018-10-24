В деле об обогащении судьи ВХСУ изъяли и арестовали документы на квартиру

Фото: судья Высшего хозяйственного суда Елена Яценко (sud .ua)

По версии НАБУ, судья приобрела в собственность активы в значительном размере

Соломенский районный суд Киева по ходатайству детектива НАБУ арестовал документы на квартиру и машиноместо в деле о возможном незаконном обогащении судьи Высшего хозяйственного суда. Об этом говорится в постановлении суда от 16 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, в списке документов - копии выписок из реестра недвижимости, оригиналы актов передачи квартиры, справки о полной оплате квартиры и машиноместа, оригинал договора об участии в Фонде финансирования строительства машиноместа и др.

По версии НАБУ, судья приобрела в собственность активы в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждается доходами судьи и ее близких лиц, которые в дальнейшем были переданы ею дочери, зятю, брату и деду.

"Информацию в ЕРДР внесены 22 мая 2018 года по факту возможного незаконного обогащения, легализации доходов, полученных преступным путем, и декларирование недостоверной информации судьей Высшего хозяйственного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, 1 октября на основании постановления следственного судьи проведен обыск в строительной компании ООО "Укрбуд Девелопмент", которая добровольно выдала необходимые документы. В дальнейшем постановлением детектива эти документы признаны вещественными доказательствами.

По информации СМИ, речь идет о судью Елену Яценко, которая принимает участие во втором конкурсе до Верховного суда.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях, среди которых протокол в отношении судьи Верховного суда Украины по результатам проверки поданного им декларации за 2015 год.