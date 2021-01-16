У справі "Мотор Січі" уряду потрібна сильна юридична підтримка, - експерт

Американські санкції щодо компаній з Китаю несистемні, тому що виконують політичну функцію, не завдаючи реальної шкоди бізнес-взаємодії двох країн.

Про це заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко коментуючи інформацію про внесення Skyrizon, китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" в обмежувальний список Міністерства торгівлі США.

За його словами, цей список не забороняє співпрацю американських компаній з китайськими, а лише вимагає отримання спецліцензій і являє собою поширений у світовій практиці експортний контроль за технологіями подвійного призначення.

"В заголовках новин дії Мінторгу США назвали помітно "санкціями". Це трохи далеко від реальності. Сам по собі пресс-реліз Мінторгу США - це більше політичний маніфест, який більш ніж на дві третини складається з войовничої політичної риторики", - вважає експерт.

Він також додав, що санкційна політика США непослідовною, оскільки влада не обмежила інвестиції в китайські компанії Alibaba і Tencent, але водночас зобов'язала американських інвесторів до листопада "вийти" з активів та інвестицій у китайського виробника смартфонів і "розумних" гаджетів Xiaomi.

"Всі заходи мають відкладений характер і можуть бути скасовані новою адміністрацією", - зазначив економіст.

В той самий час експерт зазначив, що українській владі зараз потрібно бути гранично уважною, тому що Україна опинилася в епіцентрі боротьби двох потужних гравців. І нагадав про прийнятий в КНР новий закон, який дозволяє китайським компаніям, які зіткнулися з утисками в інших країнах, звертатися в місцеві суди, отримувати рішення і вимагати їх виконання.

"Українська політична і ділова бізнес-еліти повинні зробити висновки. З кейсом "Мотор Січ" і протидією її акціонеру Skyrizon Україна примудрилася опинитися в епіцентрі міжнародного протистояння гравців принципово іншої вагової категорії", - заявив експерт.

Крім того, він нагадав, що переконливість правової позиції китайських інвесторів вже підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР), яке порушило кримінальну справу проти функціонерів Служби безпеки України, а китайські компанії визнані потерпілими від їх дій.

Вектор розвитку подій такий, що результатом недалекоглядної стратегії української влади по "Мотор Січі" можуть стати катастрофічні для країни фінансові втрати, додає експерт.

"Штраф у міжнародному арбітражі на $ 3,5 млрд і втрата експорту в Китай на $ 7,1 млрд в момент обнулять золотовалютні резерви України, знищать піддаються обчисленню робочі місця в країні і спустять курс гривні в тартарари", - переконаний експерт.

На його думку, у справі "Мотор Січі" українські політичні лідери повинні діяти, керуючись прагматичним міркуваннями і консультуватися з авторитетними юристами.

Нагадаємо, в грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави $3,5 млрд збитку, який був нанесений незаконним блокуванням доступу на підприємство, в тому числі шляхом арештом акцій ПАТ "Мотор Січ" за ініціативою СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов українсько-китайської угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.