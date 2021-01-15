Суд визнав китайських інвесторів "Мотор Січі" потерпілою стороною від дій СБУ

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org)

Український суд вперше визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" стороною, яка потерпіла від дій української влади - а саме, від протиправних дій СБУ.

Відповідне рішення 13 січня 2021 року виніс слідчий суддя Печерського районного суду Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

Судовий вердикт зобов'язує слідчого ДБР, який розслідує кримінальну справу щодо дій СБУ, визнати компанію Skyrizon потерпілою у кримінальному провадженні ДБР про протиправні дії СБУ.

Мова йде про досудове розслідування за фактом того, що посадові особи Головного управління Служби безпеки України, використовуючи своє службове становище, протидіють законній господарській діяльності акціонерів ПАТ "Мотор Січ" (ч. 3 ст. 206 КК України), що проводить територіальне управління ДБР в Києві. Кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо дій СБУ зареєстровано під номером 62020100000002234.

Суддя повністю погодився з доводами адвокатів китайських акціонерів, і, таким чином, українське правосуддя вперше офіційно підтвердило необґрунтованість претензій Служби безпеки України до акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Після отримання статусу потерпілої сторони компанії-акціонери ПАТ "Мотор Січ", згідно з українським законодавством, зможуть проводити розслідування, збирати докази, призначати і проводити експертизи, надавати слідству докази порушення закону співробітниками СБУ.

На думку експертів в області держбезпеки, слідство ДБР та судовий вердикт про визнання інвесторів потерпілими являють собою юридичне визнання надуманості кримінального провадження СБУ, а також факт заподіювання шкоди інтересам інвесторів ПАТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, в грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави $3,5 млрд збитку, який був нанесений незаконним блокуванням доступу на підприємство, в тому числі шляхом арештом акцій ПАТ "Мотор Січ" за ініціативою СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов українсько-китайської угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.

Крім цього, китайські компанії, які інвестували кошти в придбання 81 % акцій і розвиток ПАТ "Мотор Січ", з недавнього часу мають можливість відстоювати свої права в судах Китайської народної республіки і згодом вимагати компенсації збитків за протизаконних дій української влади. КНР затвердила законодавчі правила для протидії китайських компаній незаконного тиску і порушення їхніх прав за кордоном.