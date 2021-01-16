В деле "Мотор Сичи" правительству нужна сильная юридическая поддержка, - эксперт

Американские санкции в отношении компаний из Китая не системны, потому что выполняют политическую функцию, не нанося реального урона бизнес-взаимодействию двух стран.

Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя информацию о внесении Skyrizon, китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" в ограничительный список Министерства торговли США.

По его словам, этот список не запрещает сотрудничество американских компаний с китайскими, а лишь требует получения спецлицензий и представляет собой широко используемый в мировой практике экспортный контроль над технологиями двойного назначения.

"В заголовках новостей действия Минторга США назвали броско "санкциями". Это немного далеко от реальности. Сам по себе пресс-релиз Минторга США - это больше политический манифест, более чем на две трети состоящий из воинственной политической риторики", - считает эксперт.

Он также добавил, что санкционная политика США непоследовательна, поскольку власти не ограничили инвестиции в китайские компании Alibaba и Tencent, но в то же время обязали американских инвесторов к ноябрю "выйти" из активов и инвестиций в китайского производителя смартфонов и "умных" гаджетов Xiaomi.

"Все меры имеют отложенный характер и могут быть отменены новой администрацией", - отметил экономист.

В то же время эксперт отметил, что украинской власти сейчас нужно быть предельно внимательной, потому что Украина оказалась в эпицентре борьбы двух мощных игроков. И напомнил о принятом в КНР новом законе, который позволяет китайским компаниям, столкнувшимся с притеснениями в других странах, обращаться в местные суды, получать решения и требовать их исполнения.

"Украинская политическая и деловая бизнес-элиты должны сделать выводы. С кейсом "Мотор Сич" и противодействием ее акционеру Skyrizon Украина умудрилась оказаться в эпицентре международного противостояния игроков принципиально иной весовой категории", - заявил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что убедительность правовой позиции китайских инвесторов уже подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР), которое возбудило уголовное дело против функционеров Службы безопасности Украины, а китайские компании признаны потерпевшими от их действий.

Вектор развития событий таков, что итогом недальновидной стратегии украинской власти по "Мотор Сичи" могут стать катастрофические для страны финансовые потери, добавляет эксперт.

"Штраф в международном арбитраже на $ 3,5 млрд и потеря экспорта в Китай на $ 7,1 млрд в момент обнулят золотовалютные резервы Украины, уничтожат неподдающиеся исчислению рабочие места в стране и спустят курс гривны в тартарары", - убежден эксперт.

По его мнению, в деле "Мотор Сичи" украинские политические лидеры должны действовать, руководствуясь прагматическим соображениями и консультироваться с авторитетными юристами.

Напомним, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства $3,5 млрд ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.