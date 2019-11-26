У справі екс-міністра енергетики Насалика відвели головуючого суддю

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відвела головуючого у справі ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Зазначається, що перед початком засідання 26 листопада головуючий суддя ВАКС розкрив інформацію, що один із захисників обвинуваченого був серед осіб, які рекомендували його на посаду судді ВАКС при проведенні конкурсу у 2018 році.

Крім того, суддя повідомив, що періодично, як і кілька сотень інших учасників, спілкувався із захисником під час участі у програмі "Адвокат майбутнього" у 2017.

Враховуючи такі обставини, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявив про відвід головуючого судді.

"Аби у стороннього спостерігача не виникали сумніви щодо неупередженості судді, колегія ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ексміністра енергетики та вугільної промисловості обвинувачують у недостовірному декларуванні – ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

За версією слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 і 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань майже 1, 25 млн доларів.

РБК-Україна писало, що 7 серпня САП завершила досудове розслідування у справі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

9 липня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру Ігорю Насалику.