В деле экс-министра энергетики Насалика отвели председательствующего судью

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отвела председательствующего по делу экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что перед началом заседания 26 ноября председательствующий судья ВАКС раскрыл информацию, что один из защитников обвиняемого был среди лиц, которые рекомендовали его на должность судьи ВАКС при проведении конкурса в 2018 году.

Кроме того, судья сообщил, что периодически, как и несколько сотен других участников, общался с защитником во время участия в программе "Адвокат будущего" в 2017.

Учитывая такие обстоятельства, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил об отводе председательствующего судьи.

"Чтобы у стороннего наблюдателя не возникали сомнения относительно беспристрастности судьи, коллегия ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министра энергетики и угольной промышленности обвиняют в недостоверном декларировании – ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 5 ноября стало известно, что САП направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

По версии следствия, министр не внес в электронных деклараций за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1, 25 млн долларов.

РБК-Украина писало, что 7 августа САП завершила досудебное расследование в деле бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении Игорю Насалику.