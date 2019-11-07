Справу екс-міністра енергетики Насалика передали до суду

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Обвинувальний акт відносно екс-міністра направлено до Вищого антикорупційного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

За версією слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 і 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань майже 1, 25 млн доларів.

"Закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей в декларації за 2015-2018 роки, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня САП завершила досудове розслідування у справі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

9 липня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру Ігорю Насалику.