САП повідомила Насалику про підозру

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Міністра звинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларацій

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За даними САП, підозру повідомлено за фактом внесення недостовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

"Розслідуванням встановлено, що в 2014 році підозрюваний отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. Однак, у порушення вимог закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відбив зазначену інформацію в щорічних деклараціях", - йдеться в повідомленні.

За даними САП, дії Насалика кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції").

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 липня керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів і кільком головам обласних державних адміністрацій. За його словами, зараз завдання детективів - належним чином вручити ці підозри.

Відзначимо, в жовтні 2018 року Національне агентство з питань запобіганяю корупції (НАЗК) за результатами позапланових перевірок на Державному підприємстві "Первомайськвугілля" і в Фонді державного майна України внесло приписи міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику і в.о. глави Фонду державного майна України Віталію Трубарову.