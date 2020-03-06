По справах Майдану повідомили дві нових підозри

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 6 березня, повідомило про підозру двом колишнім суддям Соснівського районного суду Черкас, які в січні 2014 року незаконно взяли під варту учасників Революції Гідності. Про це повідомили в прес-службі ГБР.

Як зазначили правоохоронці, судді в період 25-26 січня 2014 року прийняли незаконне рішення про взяття під варту 17 учасників Евромайдана.

"Рішення приймалися без достатніх та належних доказів про скоєння ними масових заворушень, для перешкоджання організації і проведення подальших мирних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в місті Черкасах та інших регіонах", - повідомили в ГБР.

Суддям повідомили про підозру у:

постановлення суддею завідомо неправосудних рішень, скоєному в особистих інтересах (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України);

завідомо незаконних арештах, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України);

незаконне перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене посадовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Екс-суддям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що суд заочно взяв під варту двох екс-правоохоронців по справах Майдану. Рішення суду дозволить розпочати процес екстрадиції обвинувачених.

Також повідомлялося, що станом на кінець лютого в ДБР 51 кримінальне провадження по справах Майдану.