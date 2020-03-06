По делам Майдана сообщили два новых подозрения

Государственное бюро расследований в пятницу, 6 марта, сообщило о подозрении двум бывшим судьям Сосновского районного суда Черкасс, которые в январе 2014 года незаконно взяли под стражу участников Революции Достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отметили правоохранители, судьи в период 25-26 января 2014 года приняли незаконное решение о взятии под стражу 17 участников Евромайдана.

"Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков, для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - сообщили в ГБР.

Судьям сообщили о подозрении в:

постановлении судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);

заведомо незаконных арестах, повлекшие тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины);

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Экс-судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что суд заочно взял под стражу двоих экс-правоохранителей по делам Майдана. Решение суда позволит начать процесс экстрадиции обвиняемых.

Также сообщалось, что по состоянию на конце февраля в ГБР находится 51 уголовное производство по делам Майдана.