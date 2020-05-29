"Справи Майдану": ДБР розслідує 70 кримінальних проваджень

ДБР відзвітувало про стан розслідування справ Майдану
У Державному бюро розслідувань знаходяться 70 кримінальних справ, пов’язаних з масовими протестами в Україні у 2013-2014 році. Провадження стосуються не тільки подій на Майдані.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі ДБР.
Більшість справ, які розслідують правоохоронці, стосуються також низки подій, що відбувалися у зазначений часовий проміжок в різних регіонах країни.
"Там різні провадження, це не тільки спеціалізовані по Майдану. Там є провадження і щодо подій в Одесі, таких проваджень близько десяти", - повідомили у прес-службі.
У ДБР також надали звіт щодо розслідування "справ Майдану" за травень. Зокрема, з початку місяця підозру отримали троє колишніх "беркутівців". Двох підозрюють у перешкоджанні зборів та наданні неправдивих свідчень, ще одного - у перевищенні службових повноважень і побитті активіста у Києві 30 листопада 2013 року.
Також підозру отримав один із учасників викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, який підробив документи і 5 років переховувався від слідства.
Повідомлялося також про вручення підозри колишньому старшому прокурору міста Києва, який є діючим адвокатом у справах Майдану.
Крім того, кілька днів тому завершилося досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Соснівського райсуду Черкас, які у 2013-2014 роках без належних доказів відправили за грати понад 10 осіб.
Автор: Роман Калиниченко