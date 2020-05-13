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Справа Майдана: ДБР повідомило про підозру учаснику викрадення Луценка та Вербицького

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 18:33
Справа Майдана: ДБР повідомило про підозру учаснику викрадення Луценка та Вербицького
Фото: загиблий активіст Юрій Вербицький (wikipedia.org)

Один із учасників злочинної організації підбурив службових осіб до вчинення підроблення документів 

Слідчі Державного Бюро Розслідувань повідомили про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення і катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що один із учасників злочинної організації, задля уникнення кримінальної відповідальності та затримання, підбурив службових осіб до вчинення підроблення, а саме видачі паспорта громадянина України та інших документів з його фотографією, але на інше ім’я, що дозволило останньому переховуватися від слідства останні 5 років.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру учаснику злочинної організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Він підозрюється у підбурюванні до службового підроблення та використанні завідомо підробленого документа (ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні правоохоронці затримали підозрюваного у справі про викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.

Раніше в справі про викрадення двох активістів Майдану підозру оголосили учаснику злочинної організації. Тоді у 2014 році після багатоденних тортур їх кинули в лісі, Вербицький від отриманих травм помер.

РБК-Україна писало, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця Юрія Вербицького.

Теги Новини України МайданДБР
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