Справи Майдану: ДБР завершило розслідування в відношенні екс-суддів

Фото: вивіска ДБР (РБК-Україна)

У січні 2014 року екс-судді вчинили протиправні дії щодо громадян 17

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Соснівського районного суду Черкас. Вони в січні 2014 року незаконно заарештували 17 учасників Революції гідності.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Також зазначається, що судді приймали рішення про арешт учасників без належних доказів про скоєння ними масових заворушень.

При цьому наголошується, що вони незаконно перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Нагадаємо, у даній справі заочно заарештували колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.

Раніше суд заочно заарештував колишнього президента Віктора Януковича.

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Автор: Валерія Мрачковська