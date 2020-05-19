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Колишньому старшому прокурору Києва повідомили про підозру у справі Майдану

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 16:54
Колишньому старшому прокурору Києва повідомили про підозру у справі Майдану
Фото: Державне бюро розслідувань (РБК-Україна)

Екс-прокурор в лютому 2014 року незаконно повідомив про підозру учасникам Евромайдана

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому старшому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинним адвоката по справах Майдану. Екс-прокурор в лютому 2014 року безпідставно повідомив про підозру учасникам Революції Гідності.

Про це повідомили в прес-службі ГБР.

"Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 колишній прокурор діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам "Євромайдан", - повідомили в ГБР.

Його підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане із звинуваченнями у скоєнні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).

У разі доведення йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня ДБР повідомило про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення та катування учасників Евромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Також повідомлялося, що колишньому співробітникові полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Київ повідомили про підозру у справі Майдану. Підозрюваний, перевищуючи свої службові повноваження, затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України подозрениеМайданпрокурорДБР
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