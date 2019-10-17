Справи Гладковського: за що затримали давнього соратника Порошенка

Олег Гладковський (фото Марків Михайло / POOL / УНІАН)

Детективи НАБУ затримали фігурантів корупційного скандалу в оборонному секторі Олега Гладковського (Свинарчука). Правда, до розслідування, яке частково коштувало другого президентського терміну Петру Порошенку, ця акція відношення не має. Колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки закидають зловживання службовим становищем.

протягом дня після затримання силові органи цю тему більше не коментували. З різних джерел з'явилася інформація про мінімум двох епізодах, які можуть інкримінувати Гладковскому. Чому давній соратник Порошенка може опинитися за ґратами – в матеріалі РБК-Україна.

Під час прес-марафону, 10 жовтня, президентові Володимиру Зеленському задали питання про розслідування "справи Свинарчуков" – масштабної корупції в держконцерні "Укроборонпром". У причетності до корупційних схем звинувачували, зокрема, колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського і його сина Ігоря.

"Цим питанням займаються правоохоронні органи. Скоро ви це почуєте і побачите результат, наскільки я знаю, і наскільки інформація, яка є у мене, реальна", – відповів президент.

Детективна історія

Через тиждень, 17 жовтня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про затримання Гладковського-старшого за підозрою у зловживанні службовим становищем. Максимальна санкція цієї статті, – до шести років позбавлення волі. Інші подробиці цієї історії у прес-службі НАБУ пообіцяли повідомити пізніше.

За інформації колишнього нардепа Сергія Лещенка, нині президент корпорації "Богдан" Гладковський в четвер вдень намагався вилетіти з України, але його нібито прикордонники не випустили. Після цього екс-заступник секретаря РНБО затримали в ресторані Kidev на Бориспільській трасі детективи НАБУ.

"Олег Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендировались і проходили "збірку" в автомобілі Богдан. Робилося це на підприємствах, пов'язаних з Гладковским і Порошенко. Дана техніка надходила для потреб оборони без проведення тендеру і при наявності явного конфлікту інтересів", – написав Лещенко.

Знайоме з ситуацією джерело РБК-Україна зазначив, що другий епізод, який закидають Гладковскому – несплата податків при розмитненні картини. Його син розповів ЗМІ, що йдеться про портрет Володимира Путіна, виконаному з гільз. На його думку, в основу справи лягло звинувачення в тому, що колишній заступник секретаря РНБО не вніс картину в декларацію.

наприкінці серпня НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також почали розслідування про можливе недекларування Гладковским майна на суму 4,5 млн гривень, куди входили корпоративні права автомобіль і його сина.

Ще один інформоване джерело РБК-Україна стверджує, що станом на вечір четверга Гладковський так і не отримав повідомлення про підозру. За його словами, за цим пильно спостерігають як на Банковій, так і на Різницькій.

протягом дня силові структури не коментували деталі справи. Нацбюро обмежилася коротким повідомленням, підтвердивши сам факт затримання колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки. Сам Гладковський оголосив голодування в знак протесту проти свавілля правоохоронних органів".

У корпорації "Богдан" відзначили, що він повинен був летіти на виставку Bus world 2019 в Брюселі. Виїзд за кордон йому нібито не був заборонений, а повістки не надсилалися. Гладковський додав, що весь час співпрацював з детективами НАБУ, надаючи необхідні свідчення.

"За останні півроку як я повернувся в корпорацію "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі у переговорах з бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", - зазначив він, назвавши подію брудним піаром незаконним і політично мотивованим переслідуванням.

Давні справи

Скандал з корупцією в держконцерні "Укроборонпром" вже встиг забути, але навесні цього року він став одним з найгучніших подій президентської кампанії, поштовхом до якого стало розслідування журналістів Bihus.info. Як з'ясували журналісти, учасники злочинної схеми організували контрабандні поставки запчастин для військової техніки, перепродуючи їх "Укроборонпрому" з серйозною націнкою через фірми-"прокладки".

Оскільки Гладковський був багаторічним близьким соратником і бізнес-партнером Петра Порошенка, ця історія вдарила в першу чергу по іміджу екс-президента, який намагався переобратися на другий термін. На її медійну розкрутку добре попрацювали також члени "Національного корпусу" та "Національних дружин", що переслідували Порошенко під час його агитпоездок по країні з закликами "посадити Свинарчуков за ґрати".

У підсумку, 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО, і ця тема швидко зійшла з перших шпальт ЗМІ. Хоча головний конкурент колишнього глави держави на виборах Володимир Зеленський продовжив використовувати цей кейс в рамках кампанії. Надалі про хід розслідування надходило дуже мало інформації. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачували один одного в саботажі.

На початку липня Гладковський знову очолив автомобільну корпорацію "Богдан". Вже через пару тижнів там і в спортивному клубі "5 елемент" НАБУ провело обшуки, але, за інформацією Бюро, вони стосувалися іншої історії – закупівлі за завищеними цінами спеціального автотранспорту. У цьому кримінальному провадженні розслідувалися дії посадових осіб Міноборони та Генштабу ЗСУ в 2015-2018 роках.

"Слідча дія санкціоновано і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міноборони України і Генштабу ЗСУ в 2015-2018 роках, які, на думку слідства, незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами", - повідомили тоді в прес-службі НАБУ

Виробництво було порушено за статтею привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем (санкція: позбавлення волі на термін до 12 років). 19 липня Гладковського по цій справі викликали на допит в НАБУ в якості свідка, але він не з'явився, оскільки, як повідомили в "Богдані", перебував за межами України.

Тоді мова йшла про китайських позашляховиках, які корпорація переробляє під санітарні автомобілі для української армії. Також компанія Гладковського виробляє для військових вантажівки на базі білоруських Мазів.Тільки минулої зими "Богдан" отримав півмільярда гривень на автомобілі для оборонного сектора. Перші контракти були укладені ще в 2016 році.

Весна прийшла

Незабаром після інавгурації Володимира Зеленського тоді ще заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що люди чекають від нової команди справедливості та покарання причетних до корупції. Він уточнив, що мова йде насамперед про скандали з "Укроборонпромом" і "Центренерго".

"Меседж "весна прийде – садити будемо" був донесений керівникам двох антикорупційних органів. Мені здається, що ми незабаром повинні побачити перші результати", – додав Рябошапка.

Після того як "Слуга народу" отримала монобольшінство у новій Верховній раді він очолив Генеральну прокуратуру. Однак "швидкі посадки" виявилися нелегкою справою. Це визнав і сам Володимир Зеленський на недавньому прессмарафоне.

"Коли я прийшов, на другий день я думав, ми будемо всіх саджати корупціонерів. При цьому коли перші наручники наділи... всі сказали "ай яй яй", президент не має права впливати на правоохоронні органи", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що все ж поставив силовикам дедлайн до першого листопада, щоб показати результат у кількох гучних справах. При цьому він згадав якусь нараду, на якій вони були окреслені. На питання про арешт впливового екс-нардепа Сергія Пашинського президент запропонував журналістам вийти на вулицю і запитати у людей "бандит він".

Очевидно, що резонансні справи потрібні команді Зеленського і для того, щоб задовольнити запит виборців на "гучні посадки". Але в цьому питанні влада намагається зберегти баланс. Адже поряд з підозрами Гладковскому і Пашинському, яких складно назвати популярними у широкої аудиторії, отримали новий поштовх і справи проти колишніх соратників побіжного екс-президента Віктора Януковича: Олександра Єфремова і Олени Лукаш.

Примітно, що проти генпрокурора Рябошапки тепер виступає не тільки колишній заступник глави АП Андрій Портнов, але і депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, якого вважають близьким до олігарху Ігорю Коломойському. Останній, за словами джерел РБК-Украина, останнім часом знаходиться не в найкращих стосунках з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

У той же час, відзначають співрозмовники, що директор НАБУ Артем Ситник знайшов порозуміння і з Банкової, і з Генеральною прокуратурою, де активно комунікує з Рябошапкой.