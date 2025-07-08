ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В декрете папа, а мама на работу? Что делать, когда роли в паре изменились и вам это не подходит

Вторник 08 июля 2025 20:00
UA EN RU
В декрете папа, а мама на работу? Что делать, когда роли в паре изменились и вам это не подходит Что делать, когда папа хочет уйти в декрет, а мама против (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

В нашем обществе до сих пор укоренилось представление: женщина рожает, ухаживает, варит борщ, а мужчина - работает и приносит деньги. Но что, если в паре все наоборот? Если мужчина готов быть с ребенком дома, а женщина - главная кормилица? И что делать, если эта новая схема категорически не устраивает именно вас?

Что делать женщине, которая не согласна отправлять в декрет мужа и обеспечивать семью, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему идея вызывает протест

Мир меняется. Мужчины уже не боятся слова "декрет", могут смело остаться с ребенком дома, пока женщина развивает карьеру. Для кого-то - это прогресс и свобода выбора. Но для кого-то - внутренний дискомфорт, даже протест.

"Ваш дискомфорт - это не прихоть. И все, что выходит за пределы привычных ролей, может вызвать внутреннее сопротивление. И дело здесь даже не в том "что люди скажут", а из-за совсем других вещей", - говорит эксперт.

Мама может быть против и вот почему:

  • Мама хочет быть с ребенком именно сейчас, а не только по вечерам и в выходные
  • Женщина мечтала о материнстве, а не о корпоративных совещаниях
  • Женщина тревожится, справится ли папа и с бытом, и с малышом
  • Женщине сложно принять идею, что финансовая ответственность теперь полностью на ней

Что же делать в такой ситуации

Первое - позвольте себе честно признаться: "Меня это не устраивает". Это не делает вас плохим человеком, эгоисткой или ретроградом. Это лишь означает, что у вас есть свои представления об отношениях, семейных ролях и комфорте.

Второе - разберитесь, что именно вас не устраивает:

  • Вы не хотите быть единственной кормилицей?
  • Вас пугает, что партнер "застрянет" дома и перестанет развиваться?
  • Вам важна классическая модель семьи, где именно мужчина - опора?
  • Или вам просто не нравится идея кардинальной смены ролей?

"Когда вы поймете причину, появится ясность - это о ваших ценностях или о страхах", - говорит Виталий Курсик.

Третье - честный разговор с партнером. Не рубить с плеча, а спокойно объяснить, почему для вас это сложно. И услышать, почему для него такой вариант выглядит нормальным.

"Вам нужно сказать правду. Без агрессии и обвинений, а простыми словами: "Мне это решение не подходит. Я не готова быть основным кормильцем семьи", - советует специалист.

Потому что бывает, что мужчина предлагает декрет не потому, что "не хочет работать", а потому что:

  • ценит ваши карьерные амбиции
  • хочет активно присутствовать в жизни ребенка
  • видит в этом шанс для обоих реализовать себя по-своему

Важные советы:

  • Не делайте вид, что все ок, если вас гложет тревога, сомнения, неуверенность
  • Обсудите видение обоих - кто и что ожидает, как видит распределение ролей
  • Предложите альтернативу. Например, частичная занятость для обоих, или поэтапный декрет.
  • Планируйте, но не соревнуйтесь за то, у кого график гибкий, кто сколько зарабатывает, у кого сил на ребенка больше
  • Учтите, что декрет - это не отдых. Многие мужчины не представляют себе рутину с ребенком 24/7 и часто идея "буду дома" наталкивается на реальность.

"Нет единой правильной модели семьи. Есть ваша общая договоренность, которая подходит именно вам двоим. Если мнения кардинально разные - возможно, это сигнал для серьезного разговора и поиска компромиссов. Потому что в отношениях важно не "правильно по трендам", а так, чтобы оба чувствовали себя окей. Вы имеете право сказать, что вам что-то не подходит", - резюмирует Виталий Курсик.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Мужчины Женщины Отношения Рождение ребенка
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях