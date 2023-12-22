К декларации по гарантиям безопасности для Украины присоединилась уже 31 страна, - ОП

Как сообщается, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание в режиме видеоконференции с послами и главами дипломатических представительств о состоянии выполнения договоренностей о предоставлении Украине гарантий безопасности на основе Совместной декларации лидеров G7, принятой в Вильнюсе 12 июля.

По словам Ермака, к Совместной декларации присоединилось уже 31 государство. В частности, со всеми странами "Группы семи", Нидерландами и ЕС начаты двусторонние консультации по соглашениям о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Глава Офиса президента отметил, что Франция, Италия, Германия и Великобритания передали проекты соответствующих соглашений.

Кроме того, 15 государств выразили готовность начать консультации по заключению двусторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Как сообщил Ермак, из 27 стран ЕС в настоящее время только шесть (Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия) не присоединились к Совместной декларации.

Также к декларации еще не присоединились пять из входящих в НАТО 31 страны: Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.

Руководитель ОП призвал поощрять эти государства присоединиться к этому важному документу.

"Декларация, заключенная в Вильнюсе, предусматривает не только двусторонние соглашения. Есть также возможность заключения многосторонних соглашений по гарантиям безопасности. Одной из перспективных тематик может стать безопасность в Черном море", - сказал он.

Ермак также отметил, что Украина готова переходить от консультаций к двусторонним переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности. Он отметил важность юридически обязывающего характера и последующую ратификации соответствующих соглашений.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября.

Также 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.