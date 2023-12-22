До декларації щодо гарантій безпеки для України приєдналася вже 31 країна, - ОП

Як повідомляється, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду в режимі відеоконференції з послами та главами дипломатичних представництв щодо стану виконання домовленостей про надання Україні безпекових гарантій на основі Спільної декларації лідерів G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня.

За словами Єрмака, до Спільної декларації приєдналася вже 31 держава. Зокрема, з усіма країнами "Групи семи", Нідерландами та ЄС розпочато двосторонні консультації щодо угод про надання Україні безпекових гарантій.

Керівник Офісу президента зазначив, що Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія передали проєкти відповідних угод.

Крім того, 15 держав висловили готовність розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод про надання Україні безпекових гарантій.

Як повідомив Єрмак, з 27 країн ЄС нині лише шість (Австрія, Хорватія, Мальта, Польща, Словаччина та Угорщина) не приєдналися до Спільної декларації.

Також до декларації ще не приєдналися п’ять із 31 країни, що входять до НАТО: Туреччина, Польща, Словаччина, Угорщина та Хорватія.

Курівник ОП закликав заохочувати ці держави приєднатися до цього важливого документа.

"Декларація, укладена у Вільнюсі, передбачає не лише двосторонні угоди. Є також можливість укладення багатосторонніх угод щодо гарантій безпеки. Однією з перспективних тематик може стати безпека в Чорному морі", - сказав він.

Єрмак також зазначив, що Україна готова переходити від консультацій до двосторонніх переговорів із країнами щодо укладення угод про безпекові гарантії. Він наголосив на важливості юридично зобов’язального характеру та подальшої ратифікації відповідних угод.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада.

Також 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.