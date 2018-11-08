Штат Вірджинія визнав Голодомор в Україні геноцидом

Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president_gov_ua)

Вірджинія стала 18 штатом США, який визнав геноцид українського народу

Американський штат Вірджинія визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США.

Повідомляється, що штат Вірджинія став 18 штатом, який визнав Голодомором геноцид українського народу і приєднався до відзначення 85-ї річниці трагічних подій.

"Радянський лідер Йосип Сталін і його тоталітарний режим здійснили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна і тварин в українського народу", - сказано у виданній заяві губернатора Вірджинії Ральфа Нортамома.

Фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Раніше американський штат Юта визнав Голодомор в Україні геноцидом. Крім того, влада американського штату Юта проголосила 24 листопада 2018 року Днем пам'яті українського Голодомору-геноциду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Парубій просить Меркель підтримати визнання Голодомору геноцидом в Бундестазі. Голова Верховної ради зазначив, що він звернувся до Ангели Меркель з проханням підтримати українську ініціативу з тим, щоб на рівні Бундестагу було прийнято рішення про визнання Голодомору - геноцидом проти українського народу до 85-ї річниці цієї трагедії