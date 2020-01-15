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Кабмін призначив в. о. глави ДПС в Одеській області, обшуки тривають

Новини » Політика     15.01.2020 - 19:21
Кабмін призначив в. о. глави ДПС в Одеській області, обшуки тривають
Фото: Володимир Астрейко (odessamedia.net)

Правоохоронці продовжують обшуки у справі про корупцію в податковій

Керівник Державної податкової служби Сергій Верланов заявив про призначення нового виконуючого обов'язки голови Головного управління ДПС в Одеській області через корупційний скандал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, новим виконуючим обов'язки очільника податкової в Одеській області став колишній голова обласного управління Державної фіскальної служби Володимир Астрейко.

Астрейка було призначено після відсторонення всього керівництва через корупційний скандал в податковій. Наразі у відомстві продовжуються обшуки, до відповідальності притягують не лише колишню керівника обласного ДПС, а й першого заступника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області відсторонили керівництво Державної податкової служби та призначили перевірку через корупційний скандал. Виконуючу обов'язки начальника управління ДПС в області викрили на пропозиції 25 тисяч доларів хабара.

За даними слідства НАБУ, очільник регіональної ДПС запропонувала прокурору щомісячно надавати хабар у 25 тис. доларів. У відповідь прокурор мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням хабарів від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

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