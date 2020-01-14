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В Одесі відсторонили все керівництво податкової служби

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 02:29
В Одесі відсторонили все керівництво податкової служби
Фото: Сергій Верланов (minfin.com)

Раніше керівника ДПС в Одеській області викрили на корупції

В Одеській області відсторонено усе керівництво Державної податкової служби (ДПС) та призначено перевірку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на керівника ДПС України Сергія Верланова.

За його словами, такий крок він зробив після того, яку детективи Національного корупційного бюро України викрили в.о. начальника управління ДПС на пропозиції 25 тисяч доларів хабара.

Гроші керівник пропонував главі структурного підрозділу регіональної прокуратури.

"Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені... Відсторонюю усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків та ініціюю внутрішнє службове розслідування стосовно вказаних фактів", - зазначив Верланов.

Він додав, що також починає перевірку керівного складу центрального апарату ДПС та територіальних органів ДПС на предмет корупції.

"Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повне співробітництво та буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних та корумпованих співробітників", - написав Верланов.

На сайті ДПС Одеської області вкзанао, що посаду в.о. начальника відділу займає Наталя Чеботарьова.

Нагадаємо, як повідомили 13 січня у НАБУ, слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала прокурору щомісячно надавати хабар у 25 тис. доларів. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням хабарів від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в тому числі кримінальної.

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