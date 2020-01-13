Керівника регіональної податкової викрили на наданні хабаря прокурору

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець пропонував щомісячно надавати по 25 тис. доларів

Виконувача обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на наданні хабаря розміром 25 тис. доларів керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Посадовцю повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу Україн - Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати хабар у 25 тис. доларів. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням хабарів від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в тому числі кримінальної.



Слідство задокументувало факт надання неправомірної вигоди, яка, з огляду на твердження самих підозрюваних, мала стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовцем регіональної прокуратури.

"Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому заступникові глави Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у розтраті 23,7 млн грн державних коштів.

РБК-Україна писало, що СБУ в Хмельницькій області викрила чиновника Міноборони на системній корупції.