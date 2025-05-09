Декларативное перемирие: Россия сотни раз атаковала Сумскую область, есть погибшие

За два дня 8 и 9 мая российский агрессор около 200 раз обстрелял территорию Сумской области и убил трех гражданских людей.

В частности, враг нанес удары по следующим громадам: Речковская, Новослободская, Шосткинская, Белопольская, Ворожбянская, Глуховская, Середино-Будская, Юнаковская, Свесская и Николаевская (сельская).

В результате атак три человека погибли, ранены семь человек.

Атакуя громады Сумщины, Россия применила управляемые авиабомбы (КАБы), "Смерчи", минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, неуправляемые авиационные ракеты и другие ракеты.

За два дня в области зафиксированы повреждения:

39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома;

школа;

два предприятия;

два гаража;

четыре авто;

магазин;

электросети.

Фото: россия масштабно обстреляла Сумскую область (https://www.facebook.com/hryhorov.sumska.ova)