Декларативне перемир'я: Росія сотні разів атакувала Сумщину, є загиблі

"Перемир'я" Росії

Днями російський диктатор Володимир Путін оголосив нове "перемир'я" з 8 по 11 травня, приурочене до "Дня перемоги".

Однак попри це, за перу добу бойові дії на фронті не припинилися: російські загарбники продовжують наступати по всіх фронтах, кількість атак зросла.

Посольство США в Україні попередило про високу ймовірність масштабної повітряної атаки на Україну найближчим часом.

За даними агентства Reuters, Сполучені Штати й ЄС запропонували нове перемир'я терміном на 30 днів і не виключили його оголошення вже у найближчі години. У разі відмови, проти Росії будуть запроваджені нові жорсткі санкції.

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