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В нескольких городах оккупированного Крыма произошел блекаут после атаки

02:54 20.08.2026 Чт
1 мин
Какие города на ТОМ Крыму остались без света?
aimg Филипп Бойко
Фото: отключение света в Крыму (Getty Images)

В ночь на 20 августа в Севастополе раздались взрывы, после которых часть Крыма осталась без света. Так называемая "власть Крыма" пока не комментирует ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЭШ ".

По данным движения, ночью были слышны взрывы в Севастополе. После этого в некоторых городах исчезло электроснабжение.

Также зафиксированы взрывы в районе ТЭЦ в Симферополе. В настоящее время известно, что электричества нет в Севастополе, Симферополе и Джанкое.

Что известно об атаках ВСУ на ВОТ Крыма

Несколько дней назад украинские военные поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области. Речь идет о Гвардейском, Новофедоровке и Оленивке.

Также на той неделе дроны устроили блекаут в Севастополе. На энергообъектах был введен особый режим и возникли проблемы с интернетом.

ВСУ продолжают методически уничтожать инфраструктуру врага на ВОТ Крыма и соседних территориях, а не только в тылу РФ. В ночь на 12 августа в Новороссийске после массированной атаки дронов зафиксировали вероятные поражения военных кораблей, зернового и нефтяного терминалов РФ.

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