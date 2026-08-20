В декількох містах окупованого Криму стався блекаут після атаки

За даними руху, вночі були чутні вибухи у Севастополі. Після цього у деяких містах зникло електропостачання.

Також зафіксовані вибухи в районі ТЕЦ у Сімферополі. На цей час відомо, що електрики немає у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.