Главы МИД стран Балтии призвали Германию немедленно дать Украине танки Leopard

Главы Министерств иностранных дел стран Балтии обратились к Германии. Они призвали немедленно предоставить Украине танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу в Twitter.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Особую ответственность в этом вопросе несет Германия как ведущее европейское государство", - отметил министр.

Напомним, вчера во время встречи в формате "Рамштайн" партнеры обсудили перспективы предоставления Украине танков западного образца.

Позже министр обороны Германии заявил, что решение не было принято, однако дискуссии продолжаются.

Пока о желании предоставить Украине танки Leopard заявили Польша и Финляндия, однако для этого необходимо разрешение Германии как страны-производителя.

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