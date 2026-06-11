Дефицитный Patriot: почему миру не хватает PAC-3 и может ли их заменить украинская ракета

Главное: Дефицит PAC-3 в мире: компания Lockheed Martin не может назвать точные сроки поставки ракет к Patriot. Мир был не готов к масштабным войнам, а предыдущие объемы производства были слишком низкими.

компания Lockheed Martin не может назвать точные сроки поставки ракет к Patriot. Мир был не готов к масштабным войнам, а предыдущие объемы производства были слишком низкими. Критическая ситуация для Украины: нашей ПВО хронически не хватает американских перехватчиков. Россия запускает значительно больше баллистических ракет, чем Украина получает PAC-3.

нашей ПВО хронически не хватает американских перехватчиков. Россия запускает значительно больше баллистических ракет, чем Украина получает PAC-3. Украинская альтернатива: компания Fire Point проводит испытания зенитной ракеты FP-7.x. Она рассматривается как значительно более дешевая замена PAC-3 и должна войти в состав панъевропейского комплекса ПВО Freya.

компания Fire Point проводит испытания зенитной ракеты FP-7.x. Она рассматривается как значительно более дешевая замена PAC-3 и должна войти в состав панъевропейского комплекса ПВО Freya. Сроки появления новой ракеты: серийное FP-7.x планируют запустить в августе этого года, а принять на вооружение - в 2027-м. А для создания всего комплекса нужна политическая воля в Европе.

В чем проблема с производством PAC-3

Сегодня Lockheed Martin оказалась в ситуации, когда не может назвать заказчикам конкретных сроков поставки ракет PAC-3 к Patriot. Как заявил вице-президент ракетного подразделения компании Брайан Данн, новые производственные мощности "очевидно, позволят удовлетворить потребности многих пользователей в более сжатые сроки".

Но, как компания оказалась в такой ситуации? По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, причина кроется в том, что мир не был готов к таким конфликтам, которые происходят сегодня.

В 2017 году компании Lockheed Martin и Raytheon на заводе в Аризоне совместно производили около 150 ракет в год. В 2018-2019 годах - производство выросло до 200-250 ракет. А в 2022 году - около 500 ракет. Сегодня же речь идет о 650 ракетах в год.

"Почему такое количество? Потому что заказчикам не нужно было большое количество ракет, достаточно было просто вооружить имеющиеся комплексы. Поэтому запаковали себе немного ракет, и думали, что в безопасности. Кто же по тебе будет бить, если у тебя есть антибаллистическое оружие. Вот такие были размышления", - пояснил Криволап в комментарии РБК-Украина.

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Одними из крупнейших покупателей PAC-3 были страны Персидского залива, которые оказались под иранскими ударами после начала операции США. Только одна Саудовская Аравия имела на балансе около 750 ракет, отметил Криволап.

А за все время производства PAC-3 компании Lockheed Martin и Raytheon изготовили около 4000-4500 ракет.

"То есть раньше производство этих ракет, оно очень мощно не развивалось. Потому что количество покупателей и использование этих ракет было незначительным. И ничего не предусматривало такой серьезной угрозы", - добавил эксперт.

Кроме того, как заметил Криволап, американцы долгое время отказывали Европе в лицензии на производство ракет PAC-3. В частности, с таким запросом обращалась Германия, которая производит другие ракеты к Patriot - PAC-2, способные сбивать крылатые ракеты и самолеты. Взамен США предлагали собственную защиту Европы от баллистики.

По мнению эксперта, таким образом США хотели сохранять свою монополию в мире, не давая Европе создать собственную эффективную антибаллистику.

Ракеты PAC-3 и Украина

Американские Patriot стали единственным щитом Украины от российской баллистики. Но их критически не хватает украинской противовоздушной обороне, отметил Криволап. По его словам, только за прошлый год враг запустил около 650 баллистических "Искандеров", что больше, чем количество PAC-3, которые получила Украина.

"То есть, нам все равно не хватало бы этих ракет. И эта нехватка она не только сейчас появилась, она уже давно перешла в хроническую форму", - сказал Криволап.

Что известно о ракетах PAC-3:

Перехват баллистики: уничтожает "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы" благодаря прямому кинетическому удару (hit-to-kill).

уничтожает "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы" благодаря прямому кинетическому удару (hit-to-kill). Высокая маневренность: Развивает скорость до 6170 км/ч (при весе 218 кг) и имеет активную головку самонаведения, что позволяет автономно перехватывать быстрые цели.

Развивает скорость до 6170 км/ч (при весе 218 кг) и имеет активную головку самонаведения, что позволяет автономно перехватывать быстрые цели. Увеличенный боекомплект: Одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3 (для сравнения, ракет PAC-2 помещается только 4).

Одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3 (для сравнения, ракет PAC-2 помещается только 4). Дальность действия: Версия CRI поражает цели на расстоянии до 45 км и на высоте до 12 км (версия MSE имеет еще большие показатели).

Какие преимущества у антибаллистических ракет PAC-3 (Инфографика РБК-Украина)

Можно ли заменить ракеты PAC-3

На днях украинская компания Fire Point сообщила об успешных летных испытаниях зенитной ракеты FP-7.x. Как заявляет компании, ракета станет дешевой альтернативой антибаллистической PAC-3 к Patriot.

Украинская ракета должна стать частью панъевропейского комплекса ПВО под названием Freya. Кроме нее, в комплекс войдут и другие элементы, которые изготавливают европейские компании: радары, системы обнаружения, сопровождения целей и командно-контрольные элементы и тому подобное.

По словам Криволапа, в Европе способны собрать комплекс не хуже американского Patriot. Однако у Европы до сих пор не было собственной эффективной антибаллистической ракеты. Поэтому, по его мнению, ракета FP-7.x может стать этим самым последним пазлом.

Что известно о ракете FP-7.x:

Основные характеристики: Изготовлена из композитных материалов, имеет длину 7,25 м и развивает скорость 1500-2000 м/с.

Изготовлена из композитных материалов, имеет длину 7,25 м и развивает скорость 1500-2000 м/с. Дальность и наведение: Поражает цели на расстоянии до 200 км и несет боевую часть весом до 150 кг. Оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения (разрабатывается совместно с немецкой Diehl Defence).

Поражает цели на расстоянии до 200 км и несет боевую часть весом до 150 кг. Оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения (разрабатывается совместно с немецкой Diehl Defence). Низкая стоимость: Цена одного перехватчика составляет около 700 тысяч долларов (против 3,8 млн долларов за PAC-3).

Цена одного перехватчика составляет около 700 тысяч долларов (против 3,8 млн долларов за PAC-3). Сроки реализации: Запуск серийного производства запланирован на август этого года, а принятие на вооружение ожидается в 2027 году.

Какой будет украинская антибаллистическая ракета FP-7.x (Инфографика РБК-Украина)

По словам Криволапа, в течение июня-июля Fire Point должен провести летные испытания ракеты FP-7, а после получения от немецкой Diehl Defence инфракрасных головок самонаведения начнутся испытания FP-7.x.

А весь комплекс ПВО Freya можно собрать до конца года, чтобы начать первые испытания. Главное - в Европе должны найти политическую волю, подчеркивает эксперт.