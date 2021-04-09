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Дефіциту немає. У Кабміні відзвітували про моніторинг цін на продукти

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 17:37
Дефіциту немає. У Кабміні відзвітували про моніторинг цін на продукти Фото: Кабмін заявив про відсутність дефіциту продуктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів проводить щоденний моніторинг цін на продукти в Україні. За даними уряду, станом на 9 квітня ситуація в Україні залишається стабільною.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

"Жодного дефіциту продуктів на внутрішньому ринку не спостерігається, також відсутні значні цінові коливання на продукти харчування", - заявили в уряді.

Як розповіли в Кабміні, для моніторингу ситуації на внутрішньому ринку було визначено 21 позицію продуктів харчування, включаючи продукти "борщового набору".

В уряді зазначили, що для стабілізації цін на цукор у березні було видано ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю, а зараз розглядається питання щодо видачі ліцензій на імпорт додаткових 50 тисяч тонн. А для стабілізації цін на гречку та картоплю Кабмін додав нові спеціальні програми державної підтримки.

Нагадаємо, у березні цього року світові ціни на продовольство зросли до максимуму з 2014 року. Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня минулого місяця.

Водночас у березні в Україні різко прискорилася інфляція. РБК-Україна розповідало, що у березні подорожчало в Україні.

Крім того, в Україні прогнозують істотне подорожчання продуктів. На ціни впливають погода, інфляція, подорожчання сировини та пандемія коронавірусу.

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