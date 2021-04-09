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Дефицита нет. В Кабмине отчитались о мониторинге цен на продукты

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 17:37
Дефицита нет. В Кабмине отчитались о мониторинге цен на продукты Фото: Кабмин заявил об отсутствии дефицита продуктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров проводит ежедневный мониторинг цен на продукты в Украине. По данным правительства, по состоянию на 9 апреля ситуация в Украине остается стабильной.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

"Никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания", - заявили в правительстве.

Как рассказали в Кабмине, для мониторинга ситуации на внутреннем рынке была определена 21 позиция продуктов питания, включая продукты "борщевого набора".

В правительстве отметили, что для стабилизации цен на сахар в марте были выданы лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца, а сейчас рассматривается вопрос о выдаче лицензий на импорт дополнительных 50 тысяч тонн. А для стабилизации цен на гречку и картофель Кабмин добавил новые специальные программы государственной поддержки.

Напомним, в марте этого года мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2014 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца.

В то же время в марте в Украине резко ускорилась инфляция. РБК-Украина рассказывало, что в марте подорожало в Украине.

Кроме того, в Украине прогнозируют существенное подорожание продуктов. На цены влияют погода, инфляция, удорожание сырья и пандемия коронавируса.

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