Дефицита нет. В Кабмине отчитались о мониторинге цен на продукты
Кабинет министров проводит ежедневный мониторинг цен на продукты в Украине. По данным правительства, по состоянию на 9 апреля ситуация в Украине остается стабильной.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
"Никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания", - заявили в правительстве.
Как рассказали в Кабмине, для мониторинга ситуации на внутреннем рынке была определена 21 позиция продуктов питания, включая продукты "борщевого набора".
В правительстве отметили, что для стабилизации цен на сахар в марте были выданы лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца, а сейчас рассматривается вопрос о выдаче лицензий на импорт дополнительных 50 тысяч тонн. А для стабилизации цен на гречку и картофель Кабмин добавил новые специальные программы государственной поддержки.
Напомним, в марте этого года мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2014 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца.
В то же время в марте в Украине резко ускорилась инфляция. РБК-Украина рассказывало, что в марте подорожало в Украине.
Кроме того, в Украине прогнозируют существенное подорожание продуктов. На цены влияют погода, инфляция, удорожание сырья и пандемия коронавируса.