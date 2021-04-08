Світові ціни на продовольство зросли до максимуму з 2014 року
У березні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня минулого місяця. Це найвище значення даного індексу з червня 2014 року.
Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).
Як наголошується в повідомленні, зростання світових цін на продовольство триває вже десятий місяць поспіль.
Основну частку приросту забезпечило збільшення значення індексу цін на олію ФАО, який в порівнянні з рівнем попереднього місяця зріс на 8,0% і досяг майже 10-річного максимуму.
Значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО виріс на 3,9% порівняно з його лютневих рівнем.
Середнє значення Індексу цін на м'ясо ФАО виявилося на 2,3% вище рівня лютого.
Незважаючи на скорочення середнього значення індексу цін на зернові ФАО на 1,8%, воно все ще на 26,5% вище рівня березня 2020 року. Найбільше знизилися експортні ціни на пшеницю, що обумовлено наявністю достатніх запасів і сприятливими прогнозами на врожай 2021 року. Ціни на кукурудзу і рис також знизилися, тоді як ціни на сорго зросли.
Значення індексу цін на цукор ФАО за місяць скоротилося на 4,0%, що пов'язано з очікуваним значним збільшенням експорту з боку Індії, але воно все ще на 30 відсотків вище, ніж роком раніше.
Нагадаємо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% в 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції в 2021 році до 7%.