Почему падает курс доллара и чего ждать в ближайшее время: прогноз эксперта

После введения НБУ с начала октября режима "управляемой гибкости" курс доллара упал как на межбанковском, так и на наличном рынке. Но ситуация может измениться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

Межбанк

Несмотря на ожидание девальвации, доллар на межбанке упал почти на гривну до 36 гривен за доллар. НБУ сохранил доминирующую роль и потратил за октябрь на поддержание баланса 3,3 млрд долларов, постепенно сокращая интервенции.

"На рынке нет понимания, какие цели сейчас преследует регулятор, но это дополнительно снизило давление, и удалось избежать паники по курсу валюты. Мы думаем, что это снижение временное, потому что тратить резервы без остановки не будут", - отметил Куренной.

Наличный доллар

Кроме того, на наличном рынке курс доллара также падает, он опустился за месяц примерно на 50 копеек до 37,70 гривен за доллар.

"Возможно, это и была цель регулятора - заставить наличный рынок "подтянуться" к безналичному, но пока все еще сохраняется разрыв между курсами", – считает Куренный.

В частности, по его словам, курс снизился от уровней 38,00-38,50 грн/доллар, но пока остановился на уровнях 37,50-37,70 грн/доллар.

"На наличном рынке замечен дефицит наличной гривны, поэтому курс немного спал, но, мне кажется, должен был упасть больше - до уровней 37,00-37,50 грн/доллар, поэтому, может, будет еще немного укрепления гривны в том сегменте ", – сказал он.

Прогноз ситуации на рынке

Банкир не исключает, что в ближайшее время возможно изменение ситуации, когда НБУ начнет отпускать курс на межбанке, что приведет к росту и наличному доллару.

"Да, мы ожидаем, когда курсу дадут немного свободы и гибкости, но вряд ли это будет очень быстро и волатильно, потому что регулятор дал понять, что не даст панике одерживать верх на рынке", - отметил Куренной.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

НБУ сохранил присутствие и продал октябре 2023 года на межбанковском валютном рынке 3,3 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года.

В первые дни для поддержания баланса НБУ увеличил интервенции и продал за неделю 1 млрд 152 млн долларов. В то же время НБУ постепенно снизил недельный объем продаж - до 388 млн долларов за неделю 6-10 ноября.

Несмотря на снижение интервенций НБУ курс доллара на межбанке продолжил падать и опускался ниже психологической отметки - 36 гривен за доллар. В результате официальный курс упал до 36,07 гривен за доллар на 13 ноября.