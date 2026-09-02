Дефицит продуктов? Что реально происходит в магазинах Днепропетровской области

В некоторых магазинах Днепропетровской области может временно не хватать отдельных товаров. Однако ситуация - контролируемая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Facebook.
Ганжа рассказал, что в целом дефицита продуктов в Днепропетровской области нет.
"Проблем с продуктами питания - нет. И с другими продуктами - нет", - констатировал чиновник.
Он уточнил, что запасов товаров в области - достаточно. Так что ситуация - контролируемая.
Глава Днепропетровской ОВА признал, что на отдельные товары (например, соль и крупы) наблюдается повышенный спрос.
"Есть искусственный ажиотаж по некоторым группам продуктов или товаров. Люди пытаются массово скупить, например, соль или крупы. Забирая все с полок", - объяснил он.
Поэтому, по словам чиновника, магазины не всегда успевают оперативно пополнять полки.
Из-за ситуации с безопасностью, по словам Ганжи, торговые сети меняют логистику.
"Проблемы в этом нет. Поставщики постоянно подвозят... Где-то напрямую подвозят продукты. Но с учетом, скажем так, опасных логистических путей, меняется либо сам подвоз, либо другие мероприятия", - рассказал начальник ОВА.
Учитывая это, временные задержки с поставками действительно возможны.
"Может быть задержка. Но это только определено тем, что отдельные группы товаров скупаются. То есть - искусственный ажиотаж", - поделился чиновник.
Он уточнил также, что кое-где продукцию доставляют непосредственно от производителей.
"В целом проблемных вопросов как по продуктам питания, так и по топливу, в частности, на Днепропетровщине нет", - подытожил Ганжа.
Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне нанесли удар по торгово-развлекательному центру (ТРЦ) в Днепропетровской области.
Тем временем советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны объяснил, реально ли Украине грозит дефицит продуктов из-за атак дронов.
Читайте также, почему украинцев призвали запастись едой и питьевой водой на 7-12 дней и как сделать это правильно.