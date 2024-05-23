Кризис кадров. Что происходит на рынке труда в Украине

Украинский рынок труда переживает "кадровый голод" с начала полномасштабной войны. В последние два года привычным явлением стала низкая конкуренция среди соискателей при том, что количество вакансий только растет.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о ситуации с дефицитом кадров и какой работы сейчас больше всего на рынке труда.

Содержание:

Больше чем до войны. Количество вакансий побило рекорд

Предложений работы в Украине становится все больше, а конкуренция на вакансии остается на низком уровне.

Популярные порталы поиска работы отчитываются о рекордном количестве вакансий на рынке труда этой весной, которое даже превысило довоенные показатели.

только за прошлый месяц на Work.ua разместили 111 тыс. предложений работы (прошлый рекорд был в сентябре 2023 – 106 тыс. вакансий).

(прошлый рекорд был в сентябре 2023 – 106 тыс. вакансий). до полномасштабной войны на портале robota.ua в месяц размещали 90 тыс. вакансий (данные за январь 2022), тогда как в марте этого года показатель достиг 102 тыс. вакансий.

Эта статистика свидетельствует о возобновлении бизнесов. На данный момент рынок труда в 14 регионах предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022.

Больше работы в апреле 2024 появилось в Ровенской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской областях. Количество предложений от работодателей также выросло на 7-9% в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской областях.

В то же время, количество соискателей работы почти не меняется. На Work.ua в апреле разместило свои резюме 320,6 тыс. человек – почти тот же показатель был и в прошлом месяце. Но из-за увеличения вакансий конкуренция продолжила падать.

Кого ищут и какие зарплаты предлагают работодатели

В период с января по апрель 2024 года в Государственной службе занятости (ГСЗ) наибольшее количество предложений было по вакансиям продавца, водителя, менеджера по продажам.

Скриншот инфографики dcz.gov.ua

По итогам прошлого месяца наибольшее количество вакансий на Work.ua предлагали в сфере обслуживания.

Также возросло количество предложений работы в гостинично-ресторанном бизнесе, туризме. В этой области более востребованными стали посудомойщики, горничные, официанты, бармены и бариста, администраторы ресторана или гостиницы.

ТОП-5 отраслей рынка труда с наибольшим количеством вакансий на Work.ua выглядит так:

Сфера обслуживания – 20 427 вакансий

Рабочие специальности, производство – 18 996

Продажа, закупка – 14 435

Розничная торговля – 13 352

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 11 556

При этом стало больше вакансий, по которым работодатели готовы брать ветеранов, людей без опыта, пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Фото: рабочие специальности остаются одними из самых востребованных (Getty Images)

А вот самая большая конкуренция сохраняется в сфере IT, где на одну вакансию претендуют до 100 соискателей.

Что касается уровня зарплат, первенство остается за айтишниками и топ-менеджерами. В то же время в сферах с наибольшим количеством вакансий работодатели указывают следующие средние зарплаты: сфера обслуживания – 18 тыс. грн; рабочие специальности, производство – 20,5 тыс. грн; продажи, закупка – 26,5 тыс. грн; розничная торговля – 16,7 тыс. грн; гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 18,5 тыс. грн.

Почему возник кадровый дефицит

Полномасштабное вторжение РФ привело к кризисной ситуации на рынке труда из-за миграции граждан, мобилизации мужчин в ряды Сил обороны Украины. В частности, возник значительный дефицит квалифицированных кадров и представителей рабочих профессий. Кадровый голод сохраняется до сих пор.

Среди опрошенных robota.ua более 600 компаний 75,1% столкнулись с трудностями в найме персонала именно из-за дефицита квалифицированных кадров.

По данным ГСЗ, в 2023 году 37,5% работодателей имели проблемы с наймом. Из них 26,7% отметили усиление кадрового дефицита, 25,5% – мобилизацию (в частности, нежелание мужчин оформляться на работу официально), 17,8% – недостаточную квалификацию претендентов.

Скриншот дашборда Госслужбы занятости

Статистические данные Госслужбы занятости на 1 мая 2024 иллюстрируют нехватку представителей рабочих профессий и специальностей, требующих узких навыков:

слесарь-сантехник (размещено 423 вакансии на 193 соискателя);

электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (708 вакансий/ 308 соискателей);

монтер колеи (210 вакансий/ 77 соискателей);

горняк по ремонту горных выработок (50 вакансий/ 6 соискателей);

электрогазосварщик (536 вакансий/ 401 искатель);

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (216 вакансий/65 соискателей);

машинист экскаватора (177 вакансий/ 57 соискателей);

врач общей практики – семейный врач (210 вакансий/ 11 соискателей);

врач-педиатр (96 вакансий/ 28 соискателей);

фармацевт (340 вакансий/ 277 соискателей).

Чтобы преодолеть кадровый кризис, работодатели прибегают к разным методам.

В исследовании портала robota.ua отмечается, что 53,5% компаний внедряют переквалификацию сотрудников и перераспределение обязанностей в коллективе, 32,6% – программы для молодых специалистов, 23,9% – автоматизацию процессов, 16% – аутсорсинг, 8,8% – программы для людей пожилого возраста, 3,6% – наем специалистов из других стран.

При подготовке материала использовались: исследование портала robota.ua, аналитический отчет Work.ua, данные Государственной службы занятости.