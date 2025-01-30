Дефицит кадров в Польше 2025. Стало известно, каких специалистов больше всего будет не хватать

Каких специалистов будет не хватать в рабочей сфере

Gremi Personal опирается на данные общенационального исследования "Барометр профессий", которое ежегодно в течение 10 лет проводит Воеводское управление труда в Кракове по заказу Министерства семьи, труда и социальной политики Польши.

Исследование предоставляет прогноз спроса на работников в определенном году, а именно указывает, какие специалисты будут в дефиците, кого будет достаточно, а кого - слишком много в разбивке по воеводствам и поветам. Дефицитной считается та профессия, в которой количество предложений работы превышает среднее количество безработных.

По их данным, в 2025 году будет наблюдаться дефицит в группе профессий, связанных с применением физической силы. В частности, не будет хватать кровельщиков, водителей, кладовщиков, слесарей, монтажников, машинистов землеройной техники, строителей и сварщиков.

"Ежегодно эксперты указывают почти одни и те же профессии - половина из них касается работников физического труда с квалификацией. Дефицит таких кандидатов возникает из-за того, что кандидаты не удовлетворены условиями труда. Кроме того, часто это работа в сложных и переменчивых погодных условиях, длительный рабочий день, а в случае водителей - командировки, а также крайне неудовлетворительный уровень оплаты труда", - говорит Юрий Григоренко, главный аналитик международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

По его словам, война в Украине еще больше усилила спрос на мужские вакансии из-за невозможности выезда наших мужчин за границу.

Результаты исследования (инфографика: Gremi Personal)

Каких специалистов будут искать на высококвалифицированную работу

Также в перечень дефицитных профессий вошли работники с высокой квалификацией. А именно: врачи, учителя, сиделки за лицами, находящимися на содержании, медсестры и акушерки, работники бухгалтерии, военнослужащие.

В агентстве объясняют, что дефицит высококвалифицированных кадров, не стал неожиданностью, поскольку уже несколько лет рынок труда входит в период "демографической зимы". То есть, когда на пенсию выходит больше людей, чем выпускников выходит на рынок труда. И, конечно, что человек сразу после университета не может заменить эксперта с 25-летним стажем, например хирурга.

Выходом могут стать экономические мигранты, но их сложнее привлечь, поскольку соответствующие процедуры длятся долго и зарплата и условия труда в Польше не такие привлекательные, как в Западной Европе.

"Единственный выход из ситуации дефицита - шире, чем раньше, открыть рынок труда для трудовой миграции. Однако Миграционная стратегия считает это рискованным делом, поскольку придется создавать программы управления мультикультурализмом (содействие инклюзивности, равенства и толерантности), а также внедрять несколько языков на рабочем месте или, как часто делают крупные международные компании, даже переходить на английский язык", - говорят в агентстве.



Результаты исследования (инфографика: Gremi Personal)