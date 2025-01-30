Дефіцит кадрів у Польщі 2025. Стало відомо, яких спеціалістів найбільше бракуватиме

Яких спеціалістів бракуватиме у робітничій сфері

Gremi Personal опирається на дані загальнонаціонального дослідження "Барометр професій", яке щорічно протягом 10 років проводить Воєводське управління праці в Кракові на замовлення Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

Дослідження надає прогноз попиту на працівників у певному році, а саме вказує, які спеціалісти будуть у дефіциті, кого буде вдосталь, а кого - забагато у розбивці за воєводствами та повітами. Дефіцитною вважається та професія, в якій кількість пропозицій роботи перевищує середню кількість безробітних.

За їхніми даними, у 2025 році спостерігатиметься дефіцит в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. Зокрема, не вистачатиме покрівельників, водіїв, комірників, слюсарів, монтажників, машиністів землерийної техніки, будівельників та зварювальників.

"Щороку експерти вказують майже одні й ті самі професії - половина з них стосується працівників фізичної праці з кваліфікацією. Дефіцит таких кандидатів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, часто це робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв - відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці", - каже Юрій Григоренко, головний аналітик міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.

За його словами, війна в Україні ще більше посилила попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду наших чоловіків за кордон.

Результати дослідження (інфографіка: Gremi Personal)

Яких спеціалістів шукатимуть на висококваліфіковану роботу

Також до переліку дефіцитних професій увійшли працівники із високою кваліфікацією. А саме: лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри та акушерки, працівники бухгалтерії, військовослужбовці.

В агенції пояснюють, що дефіцит висококваліфікованих кадрів, не став несподіванкою, оскільки уже кілька років ринок праці входить у період "демографічної зими". Тобто, коли на пенсію виходить більше людей, ніж випускників виходить на ринок праці. І, звісно, що людина одразу після університету не може замінити експерта з 25-річним стажем, наприклад хірурга.

Виходом можуть стати економічні мігранти, але їх складніше залучити, оскільки відповідні процедури тривають довго та й зарплата й умови праці у Польщі не такі привабливі, як у Західній Європі.

"Єдиний вихід із ситуації дефіциту - ширше, ніж раніше, відкрити ринок праці для трудової міграції. Втім, Міграційна стратегія вважає це ризикованою справою, оскільки доведеться створювати програми управління мультикультуралізмом (сприяння інклюзивності, рівності та толерантності), а також впроваджувати кілька мов на робочому місці або, як часто роблять великі міжнародні компанії, навіть переходити на англійську мову", - кажуть в агенції.



Результати дослідження (інфографіка: Gremi Personal)