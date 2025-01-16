Разница немалая. Какие зарплаты предлагают в Украине и Польше на популярных вакансиях

В среднем украинцы зарабатывают 23 тысячи гривен в месяц, по данным Государственной службы занятости. А в Польше средняя "чистая" зарплата после вычета налогов составляет 5 883 злотых (55,8 тысячи гривен).

РБК-Украина со ссылкой на сайты объявлений о поисках работы рассказывает о том, какие зарплаты предлагают в Украине и Польше работникам аналогичных профессий.

Учитель

Зарплата учителя в Украине зависит от специализации, например, учителя младших классов в среднем заработают 16 500 тысяч гривен, уровень колеблется от 8 до 26 тысяч. А вот учителям английского языка в среднем платят 22 500 гривен, однако сума в вакансиях доходит до 33 тысяч гривен в месяц.

В Польше учителям начальных классов предлагают зарплату в пределах 6000-8500 злотых (60-85 тысяч гривен), а учителям английского языка - от 7000 до 12 000 злотых (70-120 тысяч гривен). На уровень зарплаты влияет местоположение учебного заведения, а также педагогическая загруженность.

Отметим, что в Польше в вакансиях обычно указывают зарплату до вычета налогов и различных социальных взносов (пенсионного, взноса в случае потери трудоспособности, медицинское страхование и т.д.). Поэтому стоит иметь в виду, что "на руки" люди получают почти на треть меньше заявленной суммы.

Средняя зарплата учителя английского языка в Украине (скриншот)

Бухгалтер

Бухгалтеры в Украине в среднем зарабатывают 24 тысячи гривен, самый высокий уровень зарплаты в Киеве - 28 тысяч, наименьший - в Запорожье, там работникам этой сферы предлагают 18 тысяч гривен. Отметим, что за 2024 год зарплаты у бухгалтеров выросли на 20%, при этом настолько же процентов снизилось количество вакансий.

В Польше бухгалтерам в крупных городах, в частности в Варшаве, предлагают от 7 500 до 12 000 злотых (75-120 тысяч гривен), главные бухгалтеры могут претендовать на зарплату почти вдвое больше. Зато в маленьких городах, типа Перемышля, уровень оплаты колеблется от 4600 до 7000 злотых (46-70 тысяч гривен).

Уровень зарплаты у бухгалтеров в Украине (скриншот сайта Work.ua)

Юрист

Зарплата юристов в Украине колеблется от 12 000 до 40 000 гривен, в среднем она сейчас составляет 22 500 гривен. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Больше всего зарабатывают юристы, которые работают в Киеве или дистанционно - 27 500 - 28 000 гривен.

На сайтах по поиску работы в Польше юристам предлагают зарплату от 5000 до 11 000 злотых (50-110 тысяч гривен) в Варшаве и крупных городах, в маленьких - от 4600 до 6000 злотых (46-600 тысяч гривен).

Вакансия юриста в Польше (скриншот сайта Work.ua)

Кассир

Кассиры в Украине в среднем зарабатывают 18 700 гривен, уровень зарплаты колеблется от 13 000 до 25 000 гривен. За год заработки кассиров выросли на 25%, а количество вакансий уменьшилось на 1%.

В Польше кассиры в среднем зарабатывают 5800-7000 злотых (58-70 тысяч гривен) в мегаполисах и 4600 - 5600 злотых (46-56 тысяч гривен) в городах на периферии страны.

Средняя зарплата у кассиров в Украине (скриншот Work.ua)

Продавец-консультант

Продавцы-консультанты в Украине в среднем получают 19 тысяч гривен. Уровень зарплаты колеблется от 12 тысяч до 28 тысяч, за год оплата выросла на 19%.

В Польше продавцам-консультантам платят 5000-7000 злотых (50-70 тысяч гривен) в крупных городах, на периферии от 3000 злотых (30 тысяч гривен).

Предложение работы в Варшаве (скриншот сайта pl.jooble.org)

Официант

Официанты в Украине в среднем зарабатывают 20 500 гривен в месяц. Больше всего платят в Киеве - 27 500 гривен, меньше всего в Запорожье - 15 500 гривен.

В Варшаве в среднем официантам предлагают работу с оплатой от 4800 злотых в месяц (48 тысяч гривен). Верхняя граница доходит в 8000 тысяч злотых (80 тысяч гривен). При этом в меньших городах, таких как Белосток, зарплаты не очень отличается, там официанты зарабатывают 4700-7000 злотых (47-70 тысяч гривен).

Объявления о поиске официантов в Варшаве (скриншот сайта pl.jooble.org)

Водитель

За год зарплата водителей в Украине в среднем выросла на 20%, в то же время предложений работы стало на 21% меньше. Сейчас водители в среднем зарабатывают 30 000 гривен. Самые большие зарплаты в Киеве - 32 500 гривен, наименьшие в Запорожье - 25 000 гривен.

В Польше водителям предлагают оплату от 7000 до 12 000 злотых (70-120 тысяч гривен) в крупных городах, а в малых городах зарплата колеблется от 4700 до 6000 злотых (47-60 тысяч гривен).

Предложение работы в Варшаве (скриншот сайта pl.jooble.org)