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“Укргазвидобування” має наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік, - Гройсман

Новини » Енергетика    13.11.2018 - 17:55
“Укргазвидобування” має наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Видобуток такої кількості палива зробить державу енергонезалежною

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання перед державною компанією “Укргазвидобування” наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра. 

Гройсман зазначив, що такий крок допоможе зробити Україну енергонезалежною. Таку позицію він озвучив членам уряду під час наради щодо розвитку газовидобування.

"Поставив чітке завдання: усунути всі формальні підходи і наростити видобуток палива держкомпанією “Укргазвидобування” до 20 млрд кубометрів на рік. Таким є наш шлях до енергонезалежності держави", - написав прем'єр-міністр.

“Укргазвидобування” має наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік, - Гройсман

Зазначимо, за оперативними даними, видобуток "Укргазвидобування" за січень-жовтень 2018 року становить 12,792 млрд кубометрів природного газу.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня поточного року в ході позачергового засідання уряд прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%.

Президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради регіонального розвитку прокоментував нові тарифи на газ. Він сказав, що без підвищення тарифів не можна було обійтися, бо "для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ".

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