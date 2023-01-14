В Ивано-Франковской области ракета попала по энергетическому объекту

Одна из российских ракет попала по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. В результате этого там произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

По ее данным, на место крушения сразу выехали соответствующие службы. Пожарным удалось локализовать возгорание. Также известно, что все работники инфраструктуры находились в укрытиях.

"К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - написала Онищук.

Она также сообщила, что во время атаки силам ПВО удалось сбить две российские ракеты.