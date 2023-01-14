ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковской области ракета попала по энергетическому объекту

Новина українською →
Ивано-Франковск, Суббота 14 января 2023 18:10
В Ивано-Франковской области ракета попала по энергетическому объекту Фото: в Ивано-Франковской области ракета попала по энергетическому объекту (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Одна из российских ракет попала по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. В результате этого там произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

По ее данным, на место крушения сразу выехали соответствующие службы. Пожарным удалось локализовать возгорание. Также известно, что все работники инфраструктуры находились в укрытиях.

"К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - написала Онищук.

Она также сообщила, что во время атаки силам ПВО удалось сбить две российские ракеты.

Напомним, в субботу, 14 января, российские кафиры снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Также известно, что украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет , которые россияне запустили по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск ракети
NEWS
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам