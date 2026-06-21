Дефицит бензина в России усугубляется, но Кремль пытается это скрыть, - ISW

Аналитики отмечают, что российские чиновники продолжают пытаться смягчить последствия роста цен на топливо на фоне украинских ударов по энергетической инфраструктуре РФ. В то же время независимые и оппозиционные российские СМИ сообщают о все более заметных проблемах с обеспечением бензином в разных частях страны.

В частности, санкт-петербургское издание "Фонтанка" сообщило о дефиците топлива и повышении цен в ряде регионов, включая Санкт-Петербург, Воронеж и Тулу. По данным журналистов, трудности возникают даже в городах, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами.

Кроме того, российские потребители все чаще выражают недовольство нестабильными ценами и разной доступностью топлива в зависимости от региона. Часть сетей автозаправочных станций, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям, уже повысила цены, чтобы компенсировать возможные потери.

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В ISW обратили внимание, что региональные власти все чаще вынуждены реагировать на ситуацию. Так, чиновники Саратовской области обсуждали возможность установления предельных цен на АЗС из-за перебоев с поставками и повышенного спроса.

Между тем, по информации издания "Важные истории", в Тверской области ввели временные ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях компаний "Сургутнефтегаз" и "Татнефть".

Подобные проблемы подтвердили и в Тульской области, где местные власти сообщили о нехватке топлива на отдельных заправках. Причинами назвали логистические трудности и рост спроса.

По мнению аналитиков Института изучения войны, российскому правительству будет все сложнее сдерживать последствия дефицита и стабилизировать цены на топливо. В ISW считают, что дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре РФ могут усугубить уже существующие проблемы и усугубить нехватку бензина в стране.