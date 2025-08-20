Defense Express считает, что в Польше упал "Шахед": Варшава говорит о дроне-приманке

Украинский военный ресурс Defense Express считает, что ночной взрыв в Польше мог произойти из-за российского беспилотника "Шахед", тогда как министерство обороны Польши заявляет о дроне-приманке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и The Guardian.
Как пишет Defense Express, все указывает на то, что российский дрон типа "Шахед" в ночь на 20 августа нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от границы, примерно в 70 км от Варшавы вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве.
В то же время официально речь идет лишь о "неустановленном объекте", который взорвался около полуночи. В армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.
Место падения находилось в поле, вне населенных пунктов, но сила взрыва была достаточной, чтобы повредить стекла в ближайшей хозяйственной постройке, подтвердили в польской полиции.
На месте также найдена воронка, металлические и пластиковые обломки и остатки винта, а к обследованию территории привлечены военные.
"Но все указывает на то, что в Варшаве в вопросе причин взрыва официально снова все начинается со стадии отрицания. Потому что командование сразу объявило о том, что на "радиолокационных записях прошлой ночью не зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси", - говорится в сообщении.
В Defense Express привели параллели с событиями мая 2023 года, когда возле города Быдгощ упала российская крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерного заряда. Тогда польские официальные структуры также сперва отрицали факт нарушения воздушного пространства, но позже были вынуждены его признать и начался скандал.
"Аналогичный метод - сначала не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские "Шахеды" взрываются регулярно", - отмечают в издании.
По последним данным из Польши, источники в министерстве обороны страны считают, что вероятно упавший объект был военным беспилотником-приманкой без боевой части.
Напомним, сегодня ночью в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект.
В результате инцидента никто не пострадал, взрыв разбил окна в нескольких соседних домах.
Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва в селе Осины ночью 20 августа. Не исключается возможный саботаж.
Напомним, это не впервые в Польше обнаруживают неизвестные объекты. В октябре 2024 года недалеко от границы с Беларусью зафиксировали неизвестный воздушный шар.
Также в марте прошлого года неизвестный предмет упал в поле вблизи польского города Милаково, а в течение следующих нескольких дней на территории страны находили еще несколько неизвестных объектов.