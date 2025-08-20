Defense Express считает, что в Польше упал "Шахед": Варшава говорит о дроне-приманке

Как пишет Defense Express, все указывает на то, что российский дрон типа "Шахед" в ночь на 20 августа нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от границы, примерно в 70 км от Варшавы вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве.

В то же время официально речь идет лишь о "неустановленном объекте", который взорвался около полуночи. В армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.

Место падения находилось в поле, вне населенных пунктов, но сила взрыва была достаточной, чтобы повредить стекла в ближайшей хозяйственной постройке, подтвердили в польской полиции.

На месте также найдена воронка, металлические и пластиковые обломки и остатки винта, а к обследованию территории привлечены военные.

"Но все указывает на то, что в Варшаве в вопросе причин взрыва официально снова все начинается со стадии отрицания. Потому что командование сразу объявило о том, что на "радиолокационных записях прошлой ночью не зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси", - говорится в сообщении.

В Defense Express привели параллели с событиями мая 2023 года, когда возле города Быдгощ упала российская крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерного заряда. Тогда польские официальные структуры также сперва отрицали факт нарушения воздушного пространства, но позже были вынуждены его признать и начался скандал.

"Аналогичный метод - сначала не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские "Шахеды" взрываются регулярно", - отмечают в издании.

По последним данным из Польши, источники в министерстве обороны страны считают, что вероятно упавший объект был военным беспилотником-приманкой без боевой части.