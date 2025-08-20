RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Defense Express считает, что в Польше упал "Шахед": Варшава говорит о дроне-приманке

Фото иллюстративное: в Польше ночью мог упасть "Шахед": Варшава утверждаю, что это дрон-приманка (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинский военный ресурс Defense Express считает, что ночной взрыв в Польше мог произойти из-за российского беспилотника "Шахед", тогда как министерство обороны Польши заявляет о дроне-приманке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и The Guardian.

Как пишет Defense Express, все указывает на то, что российский дрон типа "Шахед" в ночь на 20 августа нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от границы, примерно в 70 км от Варшавы вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве.

В то же время официально речь идет лишь о "неустановленном объекте", который взорвался около полуночи. В армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.

Место падения находилось в поле, вне населенных пунктов, но сила взрыва была достаточной, чтобы повредить стекла в ближайшей хозяйственной постройке, подтвердили в польской полиции.

На месте также найдена воронка, металлические и пластиковые обломки и остатки винта, а к обследованию территории привлечены военные.

"Но все указывает на то, что в Варшаве в вопросе причин взрыва официально снова все начинается со стадии отрицания. Потому что командование сразу объявило о том, что на "радиолокационных записях прошлой ночью не зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси", - говорится в сообщении.

В Defense Express привели параллели с событиями мая 2023 года, когда возле города Быдгощ упала российская крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерного заряда. Тогда польские официальные структуры также сперва отрицали факт нарушения воздушного пространства, но позже были вынуждены его признать и начался скандал.

"Аналогичный метод - сначала не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские "Шахеды" взрываются регулярно", - отмечают в издании.

По последним данным из Польши, источники в министерстве обороны страны считают, что вероятно упавший объект был военным беспилотником-приманкой без боевой части.

 

Что известно об инциденте

Напомним, сегодня ночью в Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект.

В результате инцидента никто не пострадал, взрыв разбил окна в нескольких соседних домах.

Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва в селе Осины ночью 20 августа. Не исключается возможный саботаж.

Похожие случаи в Польше

Напомним, это не впервые в Польше обнаруживают неизвестные объекты. В октябре 2024 года недалеко от границы с Беларусью зафиксировали неизвестный воздушный шар.

Также в марте прошлого года неизвестный предмет упал в поле вблизи польского города Милаково, а в течение следующих нескольких дней на территории страны находили еще несколько неизвестных объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в УкраинеДрони