В Курской области состоялась почти половина боев за минувшие сутки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 6 января, на линии фронта состоялось 218 боев. В Курской области Силы обороны отбили 94 вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении украинские бойцы отбили три вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялись четыре боя недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении состоялось пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка и не только.

На Кураховском направлении отражено 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении россияне осуществили 3 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Ореховском направлении отражена одна атака противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал.

В Курской области Силы обороны отбили 94 атаки российских захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери Российской Федерации превысили 800 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1970 военных, а также: