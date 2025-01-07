В Курской области состоялась почти половина боев за минувшие сутки, - Генштаб
За прошедшие сутки, 6 января, на линии фронта состоялось 218 боев. В Курской области Силы обороны отбили 94 вражеские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении украинские бойцы отбили три вражеские атаки в районе Волчанска.
На Купянском направлении состоялись четыре боя недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.
На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении состоялось пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении россияне совершили восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка и не только.
На Кураховском направлении отражено 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении россияне осуществили 3 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
На Ореховском направлении отражена одна атака противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал.
В Курской области Силы обороны отбили 94 атаки российских захватчиков.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны потери Российской Федерации превысили 800 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1970 военных, а также:
- 10 танков;
- 25 боевых бронированных машин;
- 45 артиллерийских систем и не только.
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