Вселенский патриарх назвал РПЦ ответственной за войну РФ против Украины

Православная церковь России разделяет ответственность за войну в Украине.

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - заявил он.

При этом патриарх подчеркнул, что межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния Московскому патриархату.

"Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступное поведение", - сказал Варфоломей.

Напомним, патриарх Кирилл требует от священнослужителей "мобилизовать" российских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов.

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