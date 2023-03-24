Вывозят бойлеры. УПЦ МП начала уезжать из Лавры, - Ткаченко
Священники УПЦ МП начали вывозить вещи из Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Он заявил, что представители УПЦ МП написали письмо, в котором сообщили, что не успевают уехать до 29 марта.
"Но процесс выезда происходит: это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, стулья, столы", – отметил министр.
За процессом переезда следят государственные органы, такие как МВД и СБУ. Также Ткаченко сообщил, что заявления представителей УПЦ МП об отсутствии места для складирования имущества не соответствуют действительности.
"Бойлеры же перевозят куда-нибудь", - сказал он.
Также он отметил, что вывоз имущества может быть незаконным, ведь "не братья обустраивали помещение, а прихожане, жертвовавшие Лавре".
Напомним, монахов УПЦ Московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта , поскольку аренду продолжать не планируют.
На днях Ткаченко заявлял, что в Лавре должна продолжаться монашеская жизнь.
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