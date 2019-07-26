Команди Джошуа і Руїса визначилися з можливими датами реваншу

Фото: Ентоні Джошуа - Енді Руїс (twitter.com/anthonyfjoshua)

Точна дата стане відома вже наступного тижня

Команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Енді Руїса-молодшого і Ентоні Джошуа визначилися можливими датами проведення реваншу. Про це заявив промоутер британця Едді Хирн, якого цитує на своїй сторінці в Twitter журналіст Майк Коппінджер.

Сторони розглядають дві дати. Якщо бій відбудеться в США, то він буде проведений 29 листопада в Нью-Йорку, а якщо Руїс погодиться на поєдинок у Великій Британії, то він відбудеться 14 грудня в Кардіффі.

Eddie Hearn tells @TheAthleticBOX the Andy Ruiz Jr.-Anthony Joshua heavyweight championship rematch is likely headed for Dec. 14 at Principality Stadium in Cardiff, Wales, though nothing has been finalized yet. The other option under consideration is Nov. 29 at MSG in N.Y. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 25, 2019

Офіційно про проведення реваншу буде оголошено наступного тижня.

Hearn said likely announcement on Ruiz-Joshua early next week https://t.co/Pi9l7XlFFu — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 25, 2019

Нагадаємо, на початку червня Ентоні Джошуа нокаутом програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому. Це був дебютний поєдинок для британця в США та перша поразка в професійній кар'єрі.