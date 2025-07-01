УПЛ презентовала календарь на новый сезон: когда старт и первое Классическое
Украинская Премьер-лига сформировала расписание матчей сезона 2025/26. Новая кампания начнется в начале августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Кто встретится в первом туре
Элитный дивизион утвердил базовые даты календаря грядущего сезона. Старт чемпионата запланировали на 2 августа, а базовой датой финального тура стало 29 мая следующего года.
Киевское "Динамо" начнет защиту титула с выездного поединка против ровенского "Вереса". В то же время донецкий "Шахтер" в стартовом туре будет экзаменовать на выезде одного из новичков УПЛ - "Эпицентр" из Каменец-Подольского.
Теневым центральным противостоянием 1-го тура будет матч львовских "Карпат" против житомирского "Полесья". Львовяне на финише прошлого сезона проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирян в квалификацию Лиги конференций.
Когда сыграют между собой "Динамо" и "Шахтер"
Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в 11-м туре на поле "горняков". Базовая дата - 11 ноября. Второй матч отечественных грандов запланирован в Киеве в рамках 26-го тура, базовая дата которого - 2 мая.
Список матчей 1-го тура Премьер-лиги сезона-2025/26:
- "Рух" - "Полтава"
- "Карпаты" - "Полесье"
- "Металлист 1925" - "Оболонь"
- "Верес" - "Динамо"
- "Заря" - ЛНЗ
- "Кудривка" - "Александрия"
- "Колос" - "Кривбасс"
- "Эпицентр" - "Шахтер"
Ранее сообщили, что "Динамо" в форсированном режиме начало подготовку к сезону.
Также писали, что Андрей Ярмоленко сообщил о завершении карьеры.