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УПЛ презентовала календарь на новый сезон: когда старт и первое Классическое

Киев, Вторник 01 июля 2025 16:53
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УПЛ презентовала календарь на новый сезон: когда старт и первое Классическое Фото: "Динамо" и "Шахтер" встретятся в ноябре (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига сформировала расписание матчей сезона 2025/26. Новая кампания начнется в начале августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто встретится в первом туре

Элитный дивизион утвердил базовые даты календаря грядущего сезона. Старт чемпионата запланировали на 2 августа, а базовой датой финального тура стало 29 мая следующего года.

Киевское "Динамо" начнет защиту титула с выездного поединка против ровенского "Вереса". В то же время донецкий "Шахтер" в стартовом туре будет экзаменовать на выезде одного из новичков УПЛ - "Эпицентр" из Каменец-Подольского.

Теневым центральным противостоянием 1-го тура будет матч львовских "Карпат" против житомирского "Полесья". Львовяне на финише прошлого сезона проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирян в квалификацию Лиги конференций.

Когда сыграют между собой "Динамо" и "Шахтер"

Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в 11-м туре на поле "горняков". Базовая дата - 11 ноября. Второй матч отечественных грандов запланирован в Киеве в рамках 26-го тура, базовая дата которого - 2 мая.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги сезона-2025/26:

  • "Рух" - "Полтава"
  • "Карпаты" - "Полесье"
  • "Металлист 1925" - "Оболонь"
  • "Верес" - "Динамо"
  • "Заря" - ЛНЗ
  • "Кудривка" - "Александрия"
  • "Колос" - "Кривбасс"
  • "Эпицентр" - "Шахтер"

Ранее сообщили, что "Динамо" в форсированном режиме начало подготовку к сезону.

Также писали, что Андрей Ярмоленко сообщил о завершении карьеры.

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