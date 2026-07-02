ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Где найти самые дешевые яйца и хлеб: супермаркеты показали новые цены на продукты 2 июля

18:07 02.07.2026 Чт
3 мин
Десяток яиц можно найти по 34 гривны, а половинку хлеба - по 12 грн
aimg Мария Кучерявец
Где найти самые дешевые яйца и хлеб: супермаркеты показали новые цены на продукты 2 июля Фото: Супермаркеты переписали цены (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В украинских супермаркетах обновилась стоимость популярных продуктов. Некоторые торговые сети изменили ценники на хлеб и яйца, в то время как стоимость других категорий сильно разнится.

РБК-Украина сравнила, как изменились цены в супермаркетах по состоянию на четверг, 2 июля.

Главное:

  • Хлеб: в "Сильпо" появилась новая позиция, которая стоит 12,99 грн, тогда как в других сетях цены не изменились.
  • Гречка: стоимость во всех супермаркетах осталась на уровне предыдущего дня.
  • Яйца: цены стабильные, самый дешевый десяток по-прежнему в "Ашане" - 34 грн.
  • Молоко: ценники не изменились, но обновился ассортимент.
  • Подсолнечное масло: без изменений, самая низкая цена среди представленных сетей - 48,20 грн в "Ашане".

Где подешевел хлеб

В категории хлебобулочных изделий наблюдается стабильность после июньских колебаний, однако в одной из сетей зафиксирована существенная разница в ассортименте и стоимости.

Половинка хлеба в "Сильпо" стоит гораздо дешевле, чем самые дешевые предложения конкурентов, где цена зафиксировалась на уровне среды, 1 июля.

  • "Сильпо" (Паляница Казацкая половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн
  • "Ашан" (Формула вкуса ржаной диабетический, 300 г) - 20,70 грн
  • АТБ (Тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн
  • Novus ("Украинский" половинка, 400 г) - 25,79 грн

Где найти самые дешевые яйца и хлеб: супермаркеты показали новые цены на продукты 2 июля

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)

Что с ценами на яйца

По сравнению с 1 июля ситуация в сегменте куриных яиц стабилизировалась.

  • "Сильпо" удерживает пониженную цену на марку "Палот" (48,50 грн вместо прежних 52,28 грн).
  • В "Ашане" стоимость десятка зафиксировалась на самой низкой отметке, несмотря на незначительное вчерашнее подорожание поштучных продаж до 3,40 грн (34 грн за десяток).
  • В Novus произошла замена позиции в мониторинге на более дешевую линейку собственной марки. Marka Promo С1 - 50,99 грн.
  • В АТБ десяток стоит 50,90 грн.
Читайте также: АЗС обновили цены на топливо. Где подорожал бензин 2 июля

Контраст цен на гречку

Цены на гречневую крупу по состоянию на 2 июля продолжают демонстрировать огромную разницу между супермаркетами. Дешевую позицию предлагает "Сильпо", где килограмм крупы можно найти в разы меньше, чем в других сетях:

  • "Сильпо" (Extra!) - 15,69 грн
  • АТБ ("Умный выбор") - 65,90 грн
  • Novus (Marka Promo) - 65,99 грн
  • "Ашан" (ядрица) - 69,90 грн

Ситуация с молоком и подсолнечным маслом

В молочном и масляном сегментах 2 июля царит полная стабильность - сети оставили без изменений ценники по сравнению с 1 июля. В АТБ продолжает действовать пониженная цена на собственную марку масла после июньского падения с 53,13 грн.

Молоко:

  • АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн
  • "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus (ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
  • "Ашан" (пастеризованное 2,6%, 900 г) - 39,40 грн (накануне в мониторинге фигурировала позиция 400 г за 21,90 грн)

Подсолнечное масло (0,5 л):

  • "Ашан" (Auchan) - 48,20 грн
  • АТБ ("Своя линия") - 49,40 грн
  • Novus (салатная) - 49,99 грн (накануне в сети фигурировала марка Auchan за 48,20 грн)
  • "Сильпо" ("Премия") - 55,49 грн
Читайте также: Цены на товары в июле. Стоит ли готовиться к подорожанию?
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Супермаркеты Цены Цены в Украине
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics