Где найти самые дешевые яйца и хлеб: супермаркеты показали новые цены на продукты 2 июля
В украинских супермаркетах обновилась стоимость популярных продуктов. Некоторые торговые сети изменили ценники на хлеб и яйца, в то время как стоимость других категорий сильно разнится.
РБК-Украина сравнила, как изменились цены в супермаркетах по состоянию на четверг, 2 июля.
Главное:
- Хлеб: в "Сильпо" появилась новая позиция, которая стоит 12,99 грн, тогда как в других сетях цены не изменились.
- Гречка: стоимость во всех супермаркетах осталась на уровне предыдущего дня.
- Яйца: цены стабильные, самый дешевый десяток по-прежнему в "Ашане" - 34 грн.
- Молоко: ценники не изменились, но обновился ассортимент.
- Подсолнечное масло: без изменений, самая низкая цена среди представленных сетей - 48,20 грн в "Ашане".
Где подешевел хлеб
В категории хлебобулочных изделий наблюдается стабильность после июньских колебаний, однако в одной из сетей зафиксирована существенная разница в ассортименте и стоимости.
Половинка хлеба в "Сильпо" стоит гораздо дешевле, чем самые дешевые предложения конкурентов, где цена зафиксировалась на уровне среды, 1 июля.
- "Сильпо" (Паляница Казацкая половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн
- "Ашан" (Формула вкуса ржаной диабетический, 300 г) - 20,70 грн
- АТБ (Тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн
- Novus ("Украинский" половинка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)
Что с ценами на яйца
По сравнению с 1 июля ситуация в сегменте куриных яиц стабилизировалась.
- "Сильпо" удерживает пониженную цену на марку "Палот" (48,50 грн вместо прежних 52,28 грн).
- В "Ашане" стоимость десятка зафиксировалась на самой низкой отметке, несмотря на незначительное вчерашнее подорожание поштучных продаж до 3,40 грн (34 грн за десяток).
- В Novus произошла замена позиции в мониторинге на более дешевую линейку собственной марки. Marka Promo С1 - 50,99 грн.
- В АТБ десяток стоит 50,90 грн.
Контраст цен на гречку
Цены на гречневую крупу по состоянию на 2 июля продолжают демонстрировать огромную разницу между супермаркетами. Дешевую позицию предлагает "Сильпо", где килограмм крупы можно найти в разы меньше, чем в других сетях:
- "Сильпо" (Extra!) - 15,69 грн
- АТБ ("Умный выбор") - 65,90 грн
- Novus (Marka Promo) - 65,99 грн
- "Ашан" (ядрица) - 69,90 грн
Ситуация с молоком и подсолнечным маслом
В молочном и масляном сегментах 2 июля царит полная стабильность - сети оставили без изменений ценники по сравнению с 1 июля. В АТБ продолжает действовать пониженная цена на собственную марку масла после июньского падения с 53,13 грн.
Молоко:
- АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн
- "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
- Novus (ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
- "Ашан" (пастеризованное 2,6%, 900 г) - 39,40 грн (накануне в мониторинге фигурировала позиция 400 г за 21,90 грн)
Подсолнечное масло (0,5 л):
- "Ашан" (Auchan) - 48,20 грн
- АТБ ("Своя линия") - 49,40 грн
- Novus (салатная) - 49,99 грн (накануне в сети фигурировала марка Auchan за 48,20 грн)
- "Сильпо" ("Премия") - 55,49 грн